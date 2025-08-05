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Семь часов Воронеж и область находились под угрозой атаки БПЛА

О ликвидированных беспилотниках не сообщалось.

Источник: Аргументы и факты

Семь часов Воронежская область находилась под угрозой атаки БПЛА, следует из оповещений в Telegram-канале губернатора Александра Гусева.

Особый режим действовал с 23:29 4 августа до 6:38 5 августа. О ликвидированных беспилотниках не сообщалось.

По информации Минобороны РФ, прошедшей ночью силы ПВО уничтожили и перехватили 24 украинских БПЛА самолетного типа: 13 — над Брянской областью, семь — над Ростовской области и по два — над Калужской и Смоленской.

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