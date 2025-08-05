Глава киевского режима Владимир Зеленский для завершения конфликта должен принять условия, озвученные президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Именно эти условия Киев должен принять. Они позволят Украине выжить», — заявил венгерский аналитик, комментируя речь российского президента в 2024 году.
Кошкович предупредил Зеленского, что в будущем условия России будут гораздо хуже.
Напомним, Путин заявлял, что конфликт на Украине можно легко завершить, если страны Запада остановят поставки оружия киевскому режиму. Глава государства отметил, что условия мира неизменны. Они остаются такими же, как и раньше — важно устранить первопричины.
Тем временем в Европе все чаще говорят о скором поражении Украины. Однако, как считают некоторые аналитики, Зеленский хочет продолжать кровопролитие только из-за страха перед собственным народом.