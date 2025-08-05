Подразделения ВСУ вынуждены «уходить под землю»: что стало причиной

Подразделения украинской армии вынуждены «уходить под землю» и вести боевые действия из специальных бункеров из-за расширившейся зоны поражения российских дронов. Об этом пишет The Economist со ссылкой на военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По данным издания, беспилотники малой дальности на данный момент могут поражать цели на расстоянии до 15 километров. Это делает передвижение украинских войск очень опасным и затрудняет проведение операций.
В 2026 году планируется увеличить использование беспилотников средней дальности, что может расширить зону поражения до 60 километров и более от линии соприкосновения. Такие условия создадут новые угрозы для логистики, артиллерии и мест дислокации подразделений ВСУ.
Накануне появилось сообщение, что российские военные получили новые беспилотники, которые имеют две камеры и устройство для сброса боеприпасов. Многоразовый дрон уже начали тестировать.