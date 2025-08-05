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В Севастополе возле пляжа обнаружили БПЛА

У берегов Севастополя в районе пляжа «Любимовка» обнаружен украинский беспилотник, территория оцеплена. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.

В районе пляжа «Любимовка» на расстоянии около 50 метров от берега обнаружен БПЛА. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ или сбит при одной из атак ВСУ на Севастополь. Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют, — написал он. Губернатор уточнил, что сейчас специалисты принимают решение: либо будет произведен подрыв БПЛА на месте, либо его транспортируют для уничтожения.

Как сообщалось, в понедельник утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Она продлилась менее получаса, после чего был дан сигнал отбоя. Позже Минобороны сообщило, что над Крымом и Черным морем за час уничтожили пять беспилотников.

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