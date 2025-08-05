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В Севастополе обнаружили сбитый украинский беспилотник

На севастопольском пляже обнаружили сбитый средствами ПВО беспилотник ВСУ.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. БПЛА, сбитый российской ПВО, обнаружен недалеко от пляжа на северной стороне Севастополя, люди эвакуированы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«В районе пляжа “Любимовка-2” на расстоянии около 50 метров от берега обнаружен БПЛА. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ или сбит при одной из атак ВСУ на Севастополь», — написал Развожаев в Telegram канале.

Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют. Специалисты решат, будет ли произведен подрыв БПЛА на месте или его транспортируют для уничтожения, добавил губернатор.

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