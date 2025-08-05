В Севастополе обнаружили сбитый украинский беспилотник

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости. БПЛА, сбитый российской ПВО, обнаружен недалеко от пляжа на северной стороне Севастополя, люди эвакуированы, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
«В районе пляжа “Любимовка-2” на расстоянии около 50 метров от берега обнаружен БПЛА. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ или сбит при одной из атак ВСУ на Севастополь», — написал Развожаев в Telegram канале.
Сейчас территория оцеплена, людей эвакуируют. Специалисты решат, будет ли произведен подрыв БПЛА на месте или его транспортируют для уничтожения, добавил губернатор.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше