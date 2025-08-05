Власти Воронежской области готовят запрет на публикацию фото и видео с БПЛА

«Глава Воронежской области долгое время воздерживался от жестких решений. До настоящего времени информационному блоку облправительства проблемные вопросы по публикациям последствий атак БПЛА удается эффективно решать в ручном режиме, у многих дорожащих своей лицензией СМИ эта позиция находила понимание, — сказал источник “Ъ-Черноземье”.— Но особое внимание к проблеме возникло после освещения налета на Воронеж и несколько районов области в ночь на 3 августа, поспешного и массового хайпа на произошедшей трагедии. На основе разрозненных и неточных публикаций жителей в соцсетях отдельные несознательные редакции Telegram-каналов, в том числе федеральных, в спешке распространяли информацию с конкретными адресами ударов, данные о пострадавших и повреждениях, которые в итоге не подтвердились. Даже один из районов Воронежа к удивлению его жителей был назван селом».