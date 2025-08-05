Власти Воронежской области готовят запрет на публикацию фото и видео с БПЛА

Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил высокопоставленный источник в региональной власти.
«Глава Воронежской области долгое время воздерживался от жестких решений. До настоящего времени информационному блоку облправительства проблемные вопросы по публикациям последствий атак БПЛА удается эффективно решать в ручном режиме, у многих дорожащих своей лицензией СМИ эта позиция находила понимание, — сказал источник “Ъ-Черноземье”.— Но особое внимание к проблеме возникло после освещения налета на Воронеж и несколько районов области в ночь на 3 августа, поспешного и массового хайпа на произошедшей трагедии. На основе разрозненных и неточных публикаций жителей в соцсетях отдельные несознательные редакции Telegram-каналов, в том числе федеральных, в спешке распространяли информацию с конкретными адресами ударов, данные о пострадавших и повреждениях, которые в итоге не подтвердились. Даже один из районов Воронежа к удивлению его жителей был назван селом».
Теперь региональные власти «активно рассматривают вопрос внедрения наказания» за публикацию сведений о последствиях атак БПЛА, заключил источник. По его словам, при анализе будут учитываться «в том числе и публикации, сделанные до введения запрета, но продолжающие оставаться доступными для изучения противником», поскольку они «наносят потенциальный ущерб безопасности».
Запрет на публикацию фото и видео с последствиями атак БПЛА уже действует в соседних регионах Черноземья. 15 июля постановление о запрете на публикацию информации о последствиях атак беспилотников и работе средств противовоздушной обороны подписал врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов. 10 июля аналогичное решение вынес оперштаб Орловской области. Курская облдума ввела еще в апреле 2024 года ввела административную ответственность за «публикацию фото и видео, которые способствуют раскрытию мест дислокации ПВО, а также демонстрируют последствия вражеских ударов, в том числе атак беспилотников». Граждан, которые нарушат введенный запрет в Курской области, ждет штраф до 3 тыс. руб., а юридические лица заплатят до 50 тыс. руб.