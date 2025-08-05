Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Воронежской области готовят запрет на публикацию фото и видео с БПЛА

На одном из ближайших заседаний оперативного штаба Воронежской области губернатор Александр Гусев может принять решение о введении официального запрета на публикацию в социальных сетях, Telegram-каналах, на личных страницах жителей и в групповых чатах в мессенджерах любых фото и видео последствий атак БПЛА.

Источник: Коммерсантъ

Об этом «Ъ-Черноземье» сообщил высокопоставленный источник в региональной власти.

«Глава Воронежской области долгое время воздерживался от жестких решений. До настоящего времени информационному блоку облправительства проблемные вопросы по публикациям последствий атак БПЛА удается эффективно решать в ручном режиме, у многих дорожащих своей лицензией СМИ эта позиция находила понимание, — сказал источник “Ъ-Черноземье”.— Но особое внимание к проблеме возникло после освещения налета на Воронеж и несколько районов области в ночь на 3 августа, поспешного и массового хайпа на произошедшей трагедии. На основе разрозненных и неточных публикаций жителей в соцсетях отдельные несознательные редакции Telegram-каналов, в том числе федеральных, в спешке распространяли информацию с конкретными адресами ударов, данные о пострадавших и повреждениях, которые в итоге не подтвердились. Даже один из районов Воронежа к удивлению его жителей был назван селом».

Теперь региональные власти «активно рассматривают вопрос внедрения наказания» за публикацию сведений о последствиях атак БПЛА, заключил источник. По его словам, при анализе будут учитываться «в том числе и публикации, сделанные до введения запрета, но продолжающие оставаться доступными для изучения противником», поскольку они «наносят потенциальный ущерб безопасности».

Запрет на публикацию фото и видео с последствиями атак БПЛА уже действует в соседних регионах Черноземья. 15 июля постановление о запрете на публикацию информации о последствиях атак беспилотников и работе средств противовоздушной обороны подписал врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов. 10 июля аналогичное решение вынес оперштаб Орловской области. Курская облдума ввела еще в апреле 2024 года ввела административную ответственность за «публикацию фото и видео, которые способствуют раскрытию мест дислокации ПВО, а также демонстрируют последствия вражеских ударов, в том числе атак беспилотников». Граждан, которые нарушат введенный запрет в Курской области, ждет штраф до 3 тыс. руб., а юридические лица заплатят до 50 тыс. руб.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше