ВС России освободили село в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Январское Днепропетровской области.
«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар трем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах пяти населенных пунктов, в Харьковской области — трем бригадам в районе четырех населенных пунктов.
ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию РЭБ, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
«Запад» передвинулся по переднему краю
Военнослужащие «Западной» группировки атаковали четыре украинские бригады в районах населенных пунктов Глушковка, Александровка, Купянск Харьковской области, Крымки, Яровая и Колодези ДНР.
Потери противника в живой силе составили порядка 220 человек. Также ВС РФ уничтожили: боевую бронированную машину, девять пикапов, орудие полевой артиллерии, два склада боеприпасов и семь станций РЭБ.
Группировка «Юг» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.
Противник потерял более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.
Группировка «Центр» продавила оборону противника
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали девять украинских бригад в районах семи населенных пунктов ДНР и села Дачного Днепропетровской области.
«Потери украинских вооруженных формирований составили более 375 военнослужащих и два автомобиля», — сообщает Минобороны РФ.
«Восток» наступает в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах населенных пунктов Искра, Александроград ДНР, Успеновка, Новоселовка, Зеленый Гай, Полтавка, Культурное Запорожской области и Новогеоргиевка Днепропетровской области.
Потери ВСУ за сутки в зоне действия «Востока» составили: более 205 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и артиллерийское орудие.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по двум бригадам противника в районах населенных пунктов Белогорье, Новоандреевка Запорожской области, Львово, Антоновка, Никольское Херсонской области и города Херсон.
ВС РФ уничтожили свыше 60 боевиков ВСУ, пять автомобилей, семь станций РЭБ и склад военно-технического имущества.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали:
- транспортную инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ;
- места хранения БПЛА и подготовки к применению безэкипажных катеров;
- пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 140 районах.