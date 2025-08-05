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Главное из брифинга Минобороны 5 августа 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 5 августа на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС России освободили село в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Январское Днепропетровской области.

«Север» атакует ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар трем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах пяти населенных пунктов, в Харьковской области — трем бригадам в районе четырех населенных пунктов.

ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию РЭБ, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

«Запад» передвинулся по переднему краю

Военнослужащие «Западной» группировки атаковали четыре украинские бригады в районах населенных пунктов Глушковка, Александровка, Купянск Харьковской области, Крымки, Яровая и Колодези ДНР.

Потери противника в живой силе составили порядка 220 человек. Также ВС РФ уничтожили: боевую бронированную машину, девять пикапов, орудие полевой артиллерии, два склада боеприпасов и семь станций РЭБ.

Группировка «Юг» улучшила тактическое положение

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР.

Противник потерял более 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Группировка «Центр» продавила оборону противника

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали девять украинских бригад в районах семи населенных пунктов ДНР и села Дачного Днепропетровской области.

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 375 военнослужащих и два автомобиля», — сообщает Минобороны РФ.

«Восток» наступает в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах населенных пунктов Искра, Александроград ДНР, Успеновка, Новоселовка, Зеленый Гай, Полтавка, Культурное Запорожской области и Новогеоргиевка Днепропетровской области.

Потери ВСУ за сутки в зоне действия «Востока» составили: более 205 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и артиллерийское орудие.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по двум бригадам противника в районах населенных пунктов Белогорье, Новоандреевка Запорожской области, Львово, Антоновка, Никольское Херсонской области и города Херсон.

ВС РФ уничтожили свыше 60 боевиков ВСУ, пять автомобилей, семь станций РЭБ и склад военно-технического имущества.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали:

  • транспортную инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ;
  • места хранения БПЛА и подготовки к применению безэкипажных катеров;
  • пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 140 районах.

Средства ПВО за сутки сбили 146 БПЛА самолетного типа.

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