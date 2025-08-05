Эксперт назвал признак скорого разгрома ВСУ в Красноармейске

Эксперт обратил внимание, что ВСУ не в состоянии покинуть позиции в городе, так как российские войска контролируют его с помощью артиллерии, авиации и беспилотников. Людских ресурсов и боевой техники для помощи украинским бойцам в Красноармейске у украинского командования нет.