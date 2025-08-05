Эксперт назвал признак скорого разгрома ВСУ в Красноармейске

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что Красноармейск расположен на террасах, через город протекает река, населенный пункт разделен на несколько районов — старый и новый города, промышленную и жилую зоны.
«Удары российских военных располовинили группировку ВСУ, разделили ее на две части», — объяснил эксперт.
Матвейчук добавил, что дробление на половины украинских войск, защищающих Красноармейск, ослабит их устойчивость. ВСУ придется или покинуть город, или влить в его защиту новые резервы, чтобы восстановить прочность обороны.
Эксперт обратил внимание, что ВСУ не в состоянии покинуть позиции в городе, так как российские войска контролируют его с помощью артиллерии, авиации и беспилотников. Людских ресурсов и боевой техники для помощи украинским бойцам в Красноармейске у украинского командования нет.
«Так что очень близка фаза разгрома и капитуляции ВСУ в этом районе», — заключил Матвейчук.
4 августа стало известно, что украинскую группировку, размещенную в Красноармейске, разбили на две части российские штурмовые подразделения. Разделение ВСУ произошло в южном секторе населенного пункта. Российские бойцы уже подступили к крупным микрорайонам Красноармейска — Южному, Шахтерскому и Лазурному, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Ранее военкоры рассказали об освобождении села Сухумского в ДНР, расположенного рядом с Красноармейском. Вокруг города и на его территории продолжаются напряженные бои, сообщает «Лента.ру».