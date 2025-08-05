На Кубани девушку оштрафовали за радостные крики во время атаки ВСУ

КРАСНОДАР, 5 авг — РИА Новости. Горячеключевской городской суд Краснодарского края оштрафовал на 30 тысяч рублей пассажирку поезда за одобрительные крики во время атаки БПЛА по железнодорожной станции в Ростовской области, сообщается на сайте суда.
Установлено, что вечером 18 июля Маргарита Реутт, находясь в поезде, который следовал из Самары в Адлер, во время атаки БПЛА по станции Лихая, «выражалась против народа Российской Федерации, российской армии» — кричала «так вам и надо, русские…».
Протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан) был составлен полицией на станции в Горячем Ключе.
В суде фигурантка признала вину и раскаялась, следует из постановления. Кроме того, выяснилось, что у девушки есть инвалидность. Эти факты суд признал смягчающими обстоятельствами.
«Реутт М. Е. совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации… Признать Реутт М. Е. виновной в совершении административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», — говорится в постановлении.
Постановление вступило в силу.
РЖД в июле сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области, были задержаны 132 пассажирских поезда. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение.