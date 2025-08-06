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В зоне СВО погибли Илья Фистин и Константин Карандашов из Сивинского округа

Прощание с погибшими земляками проведут 7 августа.

Источник: Reuters

Администрация Сивинского муниципального округа назвала дату прощания с двумя погибшими в зоне СВО земляками. Фистин Илья Анатольевич и Карандашов Константин Викторович погибли при исполнении воинского долга. Военнослужащих похоронят в один день, 7 августа.

Младший сержант Илья Фистин родился 2 августа 1985 года. Погиб в зоне СВО 24 апреля 2025 года. Церемония прощания состоится с 10:00 в КДЦ «Росток» поселка Северный Коммунар.

Рядовой Константин Карандашов родился 18 декабря 1991 года. Погиб 7 июля 2025 года. Прощание с земляком состоится с 12:30 в Малосивинском Доме культуры в селе Шулынды.

Окружные власти выражают глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих.