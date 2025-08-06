В зоне СВО погибли Илья Фистин и Константин Карандашов из Сивинского округа

Администрация Сивинского муниципального округа назвала дату прощания с двумя погибшими в зоне СВО земляками. Фистин Илья Анатольевич и Карандашов Константин Викторович погибли при исполнении воинского долга. Военнослужащих похоронят в один день, 7 августа.