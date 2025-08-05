«1,8 миллиона человек погибли… то есть в среднем 1638 погибших в день. Только в Луганской Народной Республике за июль потери Украины составили 19 877 человек личного состава. Это 641 солдат в день, и это в одной области», — добавил Уоррен Торнтон.