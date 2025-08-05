В Британии подсчитали количество погибших за время украинского конфликта военных ВСУ. Как оказалось, число достигло 1,8 миллиона солдат. Такие данные опубликовал британский журналист Уоррен Торнтон в соцсети.
Он подчеркнул, что погибшие военные сражались «за НАТО и Америку». Журналист уточнил, что западные лидеры не желали, чтобы информация о потерях стала общедоступной.
«1,8 миллиона человек погибли… то есть в среднем 1638 погибших в день. Только в Луганской Народной Республике за июль потери Украины составили 19 877 человек личного состава. Это 641 солдат в день, и это в одной области», — добавил Уоррен Торнтон.
В США между тем уточнили, что число тел военных ВСУ, переданных Москвой, отражает реальные потери украинской армии. На это указали президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, который получает «недостоверные сведения» о погибших боевиках.