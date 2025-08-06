Лучше остаться в тюрьме: Пленный солдат ВСУ рассказал, что не планирует идти на обмен

Украинский солдат, оказавшийся в плену ВС РФ рассказал, что Украины для него «больше не существует». Он отметил, что лучше будет «сидеть в тюрьме» в России, чем вернется на родину. Об этом пленный заявил в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что после начала конфликта жители Украины сильно изменились. В связи с этим пленный решил не идти на обмен, а остаться в РФ.
«Лучше в русской тюрьме сидеть, чем на Украине. Я уже отказался [от обмена], скажем так, формально», — поделился украинский солдат.
Боевики ВСУ потеряли мотивацию сражаться на фоне успехов ВС России. Они стали отказываться от штурма позиций РФ в Юнаковке Сумской области. В настоящий момент российские войска продолжают продвижение в городе и окрестностях.