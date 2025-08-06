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Десантники уничтожили несколько машин и пунктов временной дислокации ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 6 авг — РИА Новости. Операторы ударных беспилотников (БПЛА) Ульяновского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожили автотранспорт и несколько пунктов временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Последовательными ударами операторы БПЛА Ульяновского соединения ВДВ группировки “Днепр” уничтожили автомашины, использующиеся украинскими националистами для перевозки личного состава и грузов военного назначения, а также — пункты временной дислокации подразделений ВСУ с личным составом», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там отметили, что операторы ударных беспилотников обследуют местность, проходящую за линией боевого соприкосновения на правом берегу реки, и при обнаружении сил и военных объектов противника, уничтожают цели.

Отлично налаженное снабжение ударными беспилотниками позволяет десантникам и днем и ночью уничтожать блиндажи и огневые позиции ВСУ, живую силу, наблюдательные пункты и пункты управления, а также различный автотранспорт ВСУ.

Военнослужащие разведывательного батальона отдельного гвардейского соединения ВДВ с помощью ударных дронов только за последние несколько дней нанесли несколько десятков точных ударов по военным объектам ВСУ на правобережье Днепра, добавили в Минобороны РФ.

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