В Тайшете простились с погибшим военнослужащим СВО

4 августа в Тайшете простились с погибшим в зоне СВО Вячеславом Барсуковым. Боец пал 10 июля 2025 года, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию Тайшета.
Вячеслав Александрович родился 29 ноября 1982 года в Тайшете. Окончил девять классов в школе № 5, после чего поступил в профессионально-техническое училище. Выучился на тракториста. В 18 лет ушел в армию, после чего вернулся в родной город.
В зону СВО отправился на военную службу по контракту. В Тайшете у мужчины осталась родная сестра.