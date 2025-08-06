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В Тайшете простились с погибшим военнослужащим СВО

Вячеслав Барсуков пал 10 июля.

Источник: IrkutskMedia.ru

4 августа в Тайшете простились с погибшим в зоне СВО Вячеславом Барсуковым. Боец пал 10 июля 2025 года, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию Тайшета.

Вячеслав Александрович родился 29 ноября 1982 года в Тайшете. Окончил девять классов в школе № 5, после чего поступил в профессионально-техническое училище. Выучился на тракториста. В 18 лет ушел в армию, после чего вернулся в родной город.

В зону СВО отправился на военную службу по контракту. В Тайшете у мужчины осталась родная сестра.