Служащих в рядах Вооруженных сил Украины женщин в срочном порядке отправили в район Старицы Харьковской области. В силовых структурах РФ пояснили, что они находились в отпусках.
Источник сообщил, что командование перебрасывает в район Старицы военных 72-й отдельной механизированной бригады. Подразделения уже отправлены для укрепления позиций.
«Всех их вызвали из отпусков, в том числе военнослужащих-женщин», — рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
Британский журналист Уоррен Торнтон назвал реальные цифры потерь ВСУ. Оказалось, число достигло 1,8 миллиона солдат. Погибшие военные, по его словам, сражались «за НАТО и Америку». Журналист признал, что западные лидеры не желали, чтобы информация о потерях стала общедоступной.