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Солдат ВСУ срочно отправили в Харьковскую область: под прицел попали и женщины

Служащих в ВСУ женщин вызвали из отпусков для отправки в Харьковскую область.

Источник: Комсомольская правда

Служащих в рядах Вооруженных сил Украины женщин в срочном порядке отправили в район Старицы Харьковской области. В силовых структурах РФ пояснили, что они находились в отпусках.

Источник сообщил, что командование перебрасывает в район Старицы военных 72-й отдельной механизированной бригады. Подразделения уже отправлены для укрепления позиций.

«Всех их вызвали из отпусков, в том числе военнослужащих-женщин», — рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Британский журналист Уоррен Торнтон назвал реальные цифры потерь ВСУ. Оказалось, число достигло 1,8 миллиона солдат. Погибшие военные, по его словам, сражались «за НАТО и Америку». Журналист признал, что западные лидеры не желали, чтобы информация о потерях стала общедоступной.

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