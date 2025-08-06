Беженка из Малой Локни Курской области Валентина Ушкалова поделилась подробностями о первых обстрелах ВСУ во время оккупации региона. Жительница рассказала о встрече с убившим ее соседку украинским боевиком. Своими воспоминаниями она поделилась в беседе с «Лентой.ру».
Валентина Ушкалова сообщила, что обычно пряталась вместе с мужем в соседнем огороде, чтобы не попасться на глаза солдатам ВСУ. Однако в тот день пара вернулась домой. В этот момент боевики ВСУ открыли огонь по зданию и застрелили собаку. При этом нападать на жильцов они не стали, а попросили попить. Позже выяснилось, что днем ранее один из зашедших в дом солдат убил соседку Валентины Ушкаловой.
«Он контуженый. Я б ему сам голову открутил», — признал украинский офицер.
Журналист из Британии Уоррен Торнтон сообщил, что только в одной ЛНР за июль погибло почти 20 тысяч украинских военных. Он подсчитал, что в среднем потери ВСУ составляют 1638 человек в день.