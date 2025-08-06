Курская беженка рассказала, как ВСУ вели огонь по домам: ей повезло, а соседке — нет

Валентина Ушкалова сообщила, что обычно пряталась вместе с мужем в соседнем огороде, чтобы не попасться на глаза солдатам ВСУ. Однако в тот день пара вернулась домой. В этот момент боевики ВСУ открыли огонь по зданию и застрелили собаку. При этом нападать на жильцов они не стали, а попросили попить. Позже выяснилось, что днем ранее один из зашедших в дом солдат убил соседку Валентины Ушкаловой.