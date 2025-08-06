12 беспилотников сбили над Крымом

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 5 августа до 05:30 мск 6 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.
По 16 дронов ВСУ были нейтрализованы над Ростовской и Брянской областями, пять — над Воронежской, три — над Орловской: всего за ночь был ликвидирован 51 БПЛА, перечислили в военном ведомстве России.
Ранее утром сообщалось, что из-за атаки ВСУ на Ростовскую область повреждена ЛЭП в одном из районов региона.
Накануне при атаке украинского беспилотника по сотрудникам Сватовского водоканала в ЛНР погибли четыре человека и еще двое получили ранения. Позже стало известно, что число жертв выросло до пяти.