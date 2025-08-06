Силы ПВО вечером и ночью уничтожили 51 украинский беспилотник над регионами РФ

Согласно данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты над пятью регионами страны. Наибольшее количество дронов — по 16 единиц — уничтожено над Ростовской и Брянской областями. Еще 12 беспилотников перехвачено над территорией Республики Крым, четыре — над Воронежской областью и три — над Орловской областью.