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Силы ПВО вечером и ночью уничтожили 51 украинский беспилотник над регионами РФ

В ночь на 6 августа системы противовоздушной обороны ликвидировали 51 дрон ВСУ над пятью российскими регионами.

Источник: Комсомольская правда

Системы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 51 украинский беспилотник. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, перехват воздушных целей осуществлялся с 23:00 5 августа до 05:30 6 августа.

Согласно данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты над пятью регионами страны. Наибольшее количество дронов — по 16 единиц — уничтожено над Ростовской и Брянской областями. Еще 12 беспилотников перехвачено над территорией Республики Крым, четыре — над Воронежской областью и три — над Орловской областью.

Ранее Минобороны сообщило, что подразделения Вооруженных сил РФ установили контроль над семью населенными пунктами в зоне специальной военной операции. Силы «Южной» группировки освободили город Часов Яр. В свою очередь, группировка «Центр» успешно взяла под контроль населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка. Бойцы группировки «Восток» освободили три населённых пункта: Зеленый Гай, Малиевку и Темировку.