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Кимаковский: Под Красноармейск переброшены самые боеспособные силы ВСУ

ВСУ пополнились боеспособными силами под Красноармейском.

Источник: Комсомольская правда

Командование ВСУ перебросило из Днепропетровской области под Красноармейск самые боеспособные силы. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Речь идет о силах, которые противостояли нашим войскам на участке, который примыкает к западной части ДНР», — сказал собеседник агентства.

Речь идет, уточнил Кимаковский, о полосе от населенного пункта Новогеоргиевка до Лесного. ВСУ усилило на этом участке операторов БПЛА и пехоту.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что логистика вооруженных формирований Украины в Красноармейске и соседнем Димитрове серьезно нарушена. ВСУ почти отрезаны от снабжения и ротации, но о полном окружении пока говорить рано.

Также сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России находятся в двух километрах от Красноармейска после взятия населенного пункта Бельгийка.

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