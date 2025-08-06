Кимаковский: Под Красноармейск переброшены самые боеспособные силы ВСУ

Командование ВСУ перебросило из Днепропетровской области под Красноармейск самые боеспособные силы. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Речь идет о силах, которые противостояли нашим войскам на участке, который примыкает к западной части ДНР», — сказал собеседник агентства.
Речь идет, уточнил Кимаковский, о полосе от населенного пункта Новогеоргиевка до Лесного. ВСУ усилило на этом участке операторов БПЛА и пехоту.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что логистика вооруженных формирований Украины в Красноармейске и соседнем Димитрове серьезно нарушена. ВСУ почти отрезаны от снабжения и ротации, но о полном окружении пока говорить рано.
Также сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России находятся в двух километрах от Красноармейска после взятия населенного пункта Бельгийка.