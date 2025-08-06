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ВСУ оказались в критической ситуации в Харьковской области: новым котлом может стать Тихое

РИАН: Ряд подразделений ВСУ могут попасть в окружение в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Сразу несколько подразделений Вооруженных сил Украины могут оказаться в окружении у села Тихое в Харьковской области. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает РИА Новости.

Как отметил собеседник агентства, на этом участке линии боевого соприкосновения бойцы Владимира Зеленского оказались в критической ситуации.

«Критическая ситуация для подразделений ВСУ складывается и на востоке города в районе Тихого, где в окружение могут попасть сразу несколько подразделений противника», — отметили силовики.

Западные СМИ сообщали, что подразделения украинской армии вынуждены «уходить под землю» и вести боевые действия из специальных бункеров из-за расширившейся зоны поражения российских дронов.

Также стало известно, что служащих в рядах Вооруженных сил Украины женщин, которые были в отпусках, в срочном порядке отправили в район Старицы Харьковской области.