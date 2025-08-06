Алаудинов рассказал о попытках Киева привлечь наемников

«Они (командование ВСУ — ред.) пытаются массово затянуть представителей как раз неблагополучных, скажем так, регионов. И эти представители туда приезжают не для того, чтобы воевать за Украину, а для того, чтобы подготовить своих бойцов именно к ведению боевых действий в современных условиях и с использованием современных вооружений, технологий в том числе в первую очередь и БПЛА», — сказал Алаудинов.