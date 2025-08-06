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Алаудинов рассказал о попытках Киева привлечь наемников

ЛУГАНСК, 6 авг — РИА Новости. Киев из-за снижения количества желающих воевать за ВСУ наемников пытается массово привлечь на фронт пополнение из неблагополучных регионов мира, рассказал РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Источник: Александр Река/ТАСС

Ранее большой резонанс в Латинской Америке вызвали сообщения о многочисленных наемниках ВСУ из Колумбии и других странах, которых заманивают большими выплатами, а потом не переводят деньги и не возвращают семьям тела.

«Они (командование ВСУ — ред.) пытаются массово затянуть представителей как раз неблагополучных, скажем так, регионов. И эти представители туда приезжают не для того, чтобы воевать за Украину, а для того, чтобы подготовить своих бойцов именно к ведению боевых действий в современных условиях и с использованием современных вооружений, технологий в том числе в первую очередь и БПЛА», — сказал Алаудинов.

Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

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