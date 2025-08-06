Минобороны: ПВО уничтожила 4 украинских БПЛА над Воронежской областью

Четыре украинских БПЛА ликвидировали в Воронежской области минувшей ночью, сообщает Минобороны РФ.
Как уточнил губернатор Александр Гусев, беспилотники были сбиты и подавлены в двух районах региона. Никто не пострадал, разрушений нет. Область находилась под угрозой атаки с 1:51 до 6:02 среды, 6 августа.
Всего, по данным военного ведомства, ночью средства ПВО уничтожили 51 украинский БПЛА самолетного типа: по 16 — над Ростовской и Брянской областями, 12 — над Крымом, четыре — над Воронежской областью и три — над Орловской.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше