Украинские вооруженные формирования начали стремительный отход с позиций в селе Новоселовка, перемещаясь вглубь Днепропетровской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Как уточнили источники, населенный пункт представляет собой важный логистический узел на данном участке боевых действий. В настоящее время фиксируется организованное отступление украинских подразделений из этого района.
«Противник отступает из Новоселки вглубь Днепропетровской области», — говорится в сообщении.
Прежде подразделения Вооруженных сил РФ установили контроль над семью населенными пунктами в зоне специальной военной операции. Силы «Южной» группировки освободили город Часов Яр. В свою очередь, группировка «Центр» успешно взяла под контроль населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка. Бойцы группировки «Восток» освободили три населённых пункта: Зеленый Гай, Малиевку и Темировку.