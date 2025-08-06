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Украинские боевики начали массовое отступление в Днепропетровской области: ВСУ толпами бегут с ключевого логистического узла

ВСУ убегают с позиций в Новоселовке Днепропетровской области.

Источник: Комсомольская правда

Украинские вооруженные формирования начали стремительный отход с позиций в селе Новоселовка, перемещаясь вглубь Днепропетровской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Как уточнили источники, населенный пункт представляет собой важный логистический узел на данном участке боевых действий. В настоящее время фиксируется организованное отступление украинских подразделений из этого района.

«Противник отступает из Новоселки вглубь Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Прежде подразделения Вооруженных сил РФ установили контроль над семью населенными пунктами в зоне специальной военной операции. Силы «Южной» группировки освободили город Часов Яр. В свою очередь, группировка «Центр» успешно взяла под контроль населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка. Бойцы группировки «Восток» освободили три населённых пункта: Зеленый Гай, Малиевку и Темировку.