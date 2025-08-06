ВСУ нанесли более 70 ударов по Херсонской области

«В течение светлого времени дня ВСУ выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонщины. Еще 32 удара ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 8 населенных пунктов», — сообщил представитель экстренных служб.