ВСУ нанесли более 70 ударов по Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 6 авг — РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли 72 артиллерийских удара по 8 населенным пунктам на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
«В течение светлого времени дня ВСУ выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонщины. Еще 32 удара ВСУ нанесли ночью. За сутки под огонь украинской армии попали 8 населенных пунктов», — сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись: Великие Копани, Днепряны, Каховка, Малая Лепетиха, Старая Маячка, Новая Каховка, Алешки, Раденск.