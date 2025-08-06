В Ростовской области прошедшей ночью сбили 16 беспилотников

В Ростовской области в период с 23 часов ночи 5 августа до 5:30 утра 6 августа сбили 16 беспилотников. Об этом информирует Минобороны России.
— Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа, — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что воздушную атаку отразили в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах.
В частности, в хуторе Золотаревка из-за повреждения ЛЭП без электричества остались почти 200 жителей 87 домов, также из-за упавшего беспилотника перекрыли дорогу из Каменска в поселок Глубокий.