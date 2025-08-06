Юрий Слюсарь уточнил последствия ночной атаки БПЛА в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил последствия атаки БПЛА, произошедшей в ночь на 6 августа. Комментарии были опубликованы в телеграм-канале главы региона.
В хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района из-за повреждения ЛЭП без электричества остались почти 200 жителей 87 домов. Энергетики приступят к ремонту днем. Пострадавших нет.
В станице Тацинской загорелась трава рядом с жилым домом. Три семьи эвакуировали. Пожар быстро потушили. Жертв и пострадавших нет.
В Каменском районе БПЛА самолетного типа, подавленный средствами РЭБ, упал на дорогу между Каменском и поселком Глубокий. Проезжая часть перекрыта, место оцеплено, вызвали вызвали саперов. Три маршрута общественного транспорта временно не работают, движение восстановят после устранения угрозы.
Также в Каменском районе из-за аварии на высоковольтной линии несколько населенных пунктов перевели на резервное электроснабжение. Среди них хутора Верхний Пиховкин, Березовый, Астахов и поселок Каменогорье. Перебои с электричеством нарушили работу водозабора Таловая Балка, ремонтом занимается аварийная бригада.
— Главное, никто из людей не пострадал. Еще раз напоминаю, что если вы обнаружите место падения БПЛА или фрагменты, ни в коем случае не подходите близко, а сразу звоните по номеру «112», — напомнил Юрий Слюсарь.