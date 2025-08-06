Три человека получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 6 авг — РИА Новости. Двое мужчин и женщина пострадали в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В районе села Дорогощь Грайворонского округа FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль. Пострадали три мирных жителя. Всех раненых доставили в местную амбулаторию на попутном транспорте. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения, у мужчины — баротравму и ожог околоушной области, у другого мужчины — предположительно баротравму», — написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что для продолжения лечения медики транспортируют пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода.