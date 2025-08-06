Военный эксперт раскрыл, какое оружие закончилось у Киева

Он отметил, что данный вид ракет уже не производят за рубежом, а в военных сводках информация об этих комплексах отсутствует.
«Я заметил, что давно ничего не слышно об ударах Украины по нашей территории ракетами “Точка-У”. Больше речь идет об атаках дронов и иностранных ракет. Дело в том, что [»Точка-У«] больше не производится за рубежом. Скорее всего, Украина их могла полностью использовать, а где-то мы их уничтожили — недаром же наносим удары по складам боеприпасов или ангарам», — рассказал политолог NEWS.ru.
«Точка-У» представляет собой модернизированную версию советского тактического ракетного комплекса «Точка». Эта система способна поражать цели на дистанции до 120 км, включая возможность применения ядерных боеприпасов. Высокая мобильность комплекса усложняет задачу для обнаружения и уничтожения его противником.