Военный эксперт раскрыл, какое оружие закончилось у Киева

«Я заметил, что давно ничего не слышно об ударах Украины по нашей территории ракетами “Точка-У”. Больше речь идет об атаках дронов и иностранных ракет. Дело в том, что [»Точка-У«] больше не производится за рубежом. Скорее всего, Украина их могла полностью использовать, а где-то мы их уничтожили — недаром же наносим удары по складам боеприпасов или ангарам», — рассказал политолог NEWS.ru.