Ветераны СВО завершили обучение по программе «Школа фермера»

«В указе Президента Владимира Путина “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года” есть целевые показатели и задачи по реабилитации, переобучению и трудоустройству ветеранов СВО. И мы, как государственный и социально ответственный Банк, вовлечены активно в эту работу. Прежде всего это находит отражение в нашем флагманском проекте “Школа фермера”. Кроме того, наши инициативы направлены на повышение финансовой грамотности ветеранов СВО, членов их семей, а также региональных представителей фонда “Защитники Отечества”. Также мы оказываем поддержку в трудоустройстве в отделения нашего банка — для этих целей нами выделено более 120 вакансий во всех регионах», — сообщила советник Председателя Правления «Россельхозбанка» Любовь Белеску.