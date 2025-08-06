Ветераны СВО завершили обучение по программе «Школа фермера»

«Наши защитники — активные люди. Многие после возвращения домой хотят участвовать в общественной жизни, продолжать работать, в том числе “на земле”. Помощь героям в обучении и трудоустройстве — одно из ключевых направлений деятельности фонда. В прошлом году 19 ветеранов окончили “Школу фермера”, трое из них получили гранты от Россельхозбанка в размере 300 000 рублей на развитие своего дела», — сказала статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Образовательный проект «Школа фермера» — программа для реабилитации и интеграции в мирную жизнь ветеранов СВО, направленная на обучение с целью их последующего трудоустройства на предприятия агропромышленного комплекса, а также организации своего агробизнеса. В качестве выпускных работ слушатели представили бизнес-планы, которые позволят им подать заявку на грант.
«В указе Президента Владимира Путина “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года” есть целевые показатели и задачи по реабилитации, переобучению и трудоустройству ветеранов СВО. И мы, как государственный и социально ответственный Банк, вовлечены активно в эту работу. Прежде всего это находит отражение в нашем флагманском проекте “Школа фермера”. Кроме того, наши инициативы направлены на повышение финансовой грамотности ветеранов СВО, членов их семей, а также региональных представителей фонда “Защитники Отечества”. Также мы оказываем поддержку в трудоустройстве в отделения нашего банка — для этих целей нами выделено более 120 вакансий во всех регионах», — сообщила советник Председателя Правления «Россельхозбанка» Любовь Белеску.
Пятеро выпускников «Школы фермера» из Архангельской, Вологодской, Оренбургской областей и Ставропольского края стали получателями гранта «Агромотиватор» на открытие своего дела.
Проект вызвал большой интерес у ветеранов СВО и членов их семей, на текущий год уже подано порядка 700 заявок на участие. «Пошел по стопам родных. У меня родители и дедушка занимались животноводством, разводили крупный рогатый скот. Поэтому, когда был набор в “Школу фермера”, сразу подал заявку на обучение. Было полезно получить ответы на теоретические вопросы и освоить практические навыки. Приятно, что в нашем регионе есть такие проекты по поддержке ветеранов СВО, которые дают возможность реализовывать себя в мирной жизни», — рассказал защитник из Забайкалья Цырен Базаров.
Обучение началось в апреле 2025 года. Старт новой волны будет запущен осенью. Как ожидается, участниками «Школы фермера» станут 375 ветеранов и членов их семей из 54 регионов страны.
«Получил колоссальный опыт и знания, которые применю для модернизации своей фермы и развития сельского хозяйства в родном Сорокинском районе. Уже оформил документы на грант “Агростартап” и собираюсь участвовать в тюменских сельскохозяйственных ярмарках», — поделился ветеран спецоперации Иван Среда из Тюменской области.
Курс в «Школе фермера» предусматривает не менее 150 часов теоретических занятий и 100 часов практики на протяжении 2,5−3 месяцев. По итогам обучения слушатели могут получить диплом государственного образца. Среди учащихся действующие аграрии и те, кто собирается запустить свой бизнес с нуля. В каждом регионе специализации выбирают исходя из региональной специфики и потребности внутреннего рынка. Чтобы стать участником проекта, ветеранам СВО и членам их семей следует обратиться к своему социальному координатору.