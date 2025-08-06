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ВС РФ поразили объекты газотранспортной системы ВПК Украины

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российские войска за сутки поразили объекты газотранспортной системы военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

«Нанесено поражение объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах», — говорится в сообщении.

Удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией российских войск, отметили в Минобороны.

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