ВС РФ поразили объекты газотранспортной системы ВПК Украины

«Нанесено поражение объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах», — говорится в сообщении.
Удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией российских войск, отметили в Минобороны.
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