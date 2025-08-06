Российские силы ПВО сбили за сутки 244 беспилотника ВСУ

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 74 970 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 464 танка и других боевых бронированных машин, 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.