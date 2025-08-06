Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 6 августа 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 6 августа на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» продвинулся в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар четырем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах семи населенных пунктов, в Харьковской области — двум бригадам и штурмовому полку в районе пяти населенных пунктов.

ВСУ потеряли порядка 185 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, семь артиллерийских орудий, пять складов боеприпасов и материальных средств.

«Запад» противостоит ВСУ в ДНР и Харьковской области

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Ставки и Старый Караван ДНР, Дружелюбовка и Купянск Харьковской области.

Потери противника в живой силе составили порядка 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, две боевые бронированные машины «Snatch», шесть пикапов, три орудия полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и восемь станций РЭБ.

Группировка «Юг» улучшила тактическое положение

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам, в том числе бригаде «Азов», а также батальону штурмовой бригады «Лють» в районах шести населенных пунктов ДНР.

Противник потерял порядка 105 военнослужащих, пикап и пять артиллерийских орудий.

Группировка «Центр» заняла выгодные позиции

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали десять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и сел Филия и Новопавловка Днепропетровской области.

Потери противника в живой силе превысили 360 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, два бронетранспортера М113, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20, склад боеприпасов.

«Восток» продавил оборону противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах населенных пунктов Новоивановка, Новониколаевка, Ольговское, Полтавка, Темировка Запорожской области, Великомихайловка Днепропетровской области, Александроград и Искра ДНР.

«ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по двум бригадам противника в районах населенных пунктов Дарьевка, Львово Херсонской области и Степногорск Запорожской области.

ВС РФ уничтожили порядка 65 боевиков ВСУ, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, пять станций РЭБ, четыре склада боеприпасов и военно-технического имущества.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали:

  • объекты газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины;
  • склады БПЛА большой дальности;
  • пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб и 244 БПЛА самолетного типа. В юго-западной части Черного моря силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера противника.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше