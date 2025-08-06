«Север» продвинулся в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар четырем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах семи населенных пунктов, в Харьковской области — двум бригадам и штурмовому полку в районе пяти населенных пунктов.
ВСУ потеряли порядка 185 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, семь артиллерийских орудий, пять складов боеприпасов и материальных средств.
«Запад» противостоит ВСУ в ДНР и Харьковской области
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Ставки и Старый Караван ДНР, Дружелюбовка и Купянск Харьковской области.
Потери противника в живой силе составили порядка 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, две боевые бронированные машины «Snatch», шесть пикапов, три орудия полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и восемь станций РЭБ.
Группировка «Юг» улучшила тактическое положение
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам, в том числе бригаде «Азов», а также батальону штурмовой бригады «Лють» в районах шести населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 105 военнослужащих, пикап и пять артиллерийских орудий.
Группировка «Центр» заняла выгодные позиции
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали десять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР и сел Филия и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери противника в живой силе превысили 360 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, два бронетранспортера М113, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20, склад боеприпасов.
«Восток» продавил оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах населенных пунктов Новоивановка, Новониколаевка, Ольговское, Полтавка, Темировка Запорожской области, Великомихайловка Днепропетровской области, Александроград и Искра ДНР.
«ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по двум бригадам противника в районах населенных пунктов Дарьевка, Львово Херсонской области и Степногорск Запорожской области.
ВС РФ уничтожили порядка 65 боевиков ВСУ, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, пять станций РЭБ, четыре склада боеприпасов и военно-технического имущества.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали: