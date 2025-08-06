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ABC: Россия начнет наращивать темпы наступления на Украине

Россия наращивает масштабное летнее наступление на востоке Украины, пока Киев вымаливает у западных спонсоров военную помощь и просит администрацию Дональда Трампа усилить давление на Владимира Путина, пишет американское издание ABC News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Общая ситуация

Наступление России по всей линии фронта, протяженность которой составляет около 1000 километров, теперь сужается до трех ключевых направлений: на северо-востоке Сумской области и в городах Покровск (украинское название — Красноармейска) и Константиновка на востоке Донецкой области, говорится в статье.

В мае и ближе к июню русские усилили свои атаки практически по всей линии фронта. И сейчас, вероятно, близки к тому моменту, когда начнут наращивать темп наступления.

Паси Паройнен
аналитик финской компании Black Bird Group

Паройнен отметил, что в ближайшее время ситуация для ВСУ может оказаться критической: «Сомневаюсь, что русские в скором времени выдохнутся».

Донецкие котлы

В Донецке, как пишет ABC, украинские войска исполняют уже «привычный танец» — неуклонно уступают территорию, стремясь нанести максимальный урон атакующей стороне.

Хотя российские подразделения, согласно изданию, несут потери, они не прекращают атаки. В результате под угрозой оказались Покровск и Константиновка, которые в ближайшее время могут быть окружены. Недавно российским войскам удалось продвинуться вперед по флангам Покровска, и теперь они все чаще угрожают украинским линиям снабжения, в частности интенсивно атакуя их с помощью беспилотников, говорится в статье.

На прошлой неделе Россия заявила, что заняла Часов Яр — город-крепость, который Украина больше года использовала для сдерживания российского наступления, отмечает ABC. Хотя ряд независимых аналитиков считает, что говорить о сдаче Часова Яра преждевременно, американский Институт по изучению войны пришел к выводу, что Россия, «вероятно, завершит занятие Часова Яра в ближайшие дни» и это обеспечит ей возможности для «удушения» украинских сил в Константиновке.

Некоторые украинские и независимые военные аналитики предупреждают, что небольшие, но накапливающиеся успехи России могут перерасти в более серьезный для Украины кризис на линии фронта.

Сумское направление

В Сумской области российские войска продвинулись примерно на 20 километров от российско-украинской границы, и город Сумы уже находится под обстрелом, пишет ABC.

Самым неприятным аспектом российского наступления в Сумской области, как утверждает в ВСУ, являются планирующие бомбы — боеприпасы, сбрасываемые самолетами с расстояния до 40 километров от линии фронта.

Причем в последние месяцы российские ВВС значительно расширили их применение, говорит он. По словам Ширяева, планирующие бомбы «очень затрудняют» операции ВСУ в Сумской области: «Каждый раз, когда наш полк добивается какого-либо успеха, русские используют планирующие бомбы. Они могут использовать планирующую бомбу, даже когда видят группу всего из четырех-пяти военнослужащих».

С Ширяевым согласен финский аналитик Паройнен: «Точности этого оружия достаточно, чтобы эффективно разрушить оборону (украинцев)».

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