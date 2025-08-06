ABC: Россия начнет наращивать темпы наступления на Украине

Общая ситуация
Наступление России по всей линии фронта, протяженность которой составляет около 1000 километров, теперь сужается до трех ключевых направлений: на северо-востоке Сумской области и в городах Покровск (украинское название — Красноармейска) и Константиновка на востоке Донецкой области, говорится в статье.
В мае и ближе к июню русские усилили свои атаки практически по всей линии фронта. И сейчас, вероятно, близки к тому моменту, когда начнут наращивать темп наступления.
Паройнен отметил, что в ближайшее время ситуация для ВСУ может оказаться критической: «Сомневаюсь, что русские в скором времени выдохнутся».
Донецкие котлы
Хотя российские подразделения, согласно изданию, несут потери, они не прекращают атаки. В результате под угрозой оказались Покровск и Константиновка, которые в ближайшее время могут быть окружены. Недавно российским войскам удалось продвинуться вперед по флангам Покровска, и теперь они все чаще угрожают украинским линиям снабжения, в частности интенсивно атакуя их с помощью беспилотников, говорится в статье.
На прошлой неделе Россия заявила, что заняла Часов Яр — город-крепость, который Украина больше года использовала для сдерживания российского наступления, отмечает ABC. Хотя ряд независимых аналитиков считает, что говорить о сдаче Часова Яра преждевременно, американский Институт по изучению войны пришел к выводу, что Россия, «вероятно, завершит занятие Часова Яра в ближайшие дни» и это обеспечит ей возможности для «удушения» украинских сил в Константиновке.
Сумское направление
В Сумской области российские войска продвинулись примерно на 20 километров от российско-украинской границы, и город Сумы уже находится под обстрелом, пишет ABC.
Причем в последние месяцы российские ВВС значительно расширили их применение, говорит он. По словам Ширяева, планирующие бомбы «очень затрудняют» операции ВСУ в Сумской области: «Каждый раз, когда наш полк добивается какого-либо успеха, русские используют планирующие бомбы. Они могут использовать планирующую бомбу, даже когда видят группу всего из четырех-пяти военнослужащих».
С Ширяевым согласен финский аналитик Паройнен: «Точности этого оружия достаточно, чтобы эффективно разрушить оборону (украинцев)».