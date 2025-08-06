ABC: Россия начнет наращивать темпы наступления на Украине

Хотя российские подразделения, согласно изданию, несут потери, они не прекращают атаки. В результате под угрозой оказались Покровск и Константиновка, которые в ближайшее время могут быть окружены. Недавно российским войскам удалось продвинуться вперед по флангам Покровска, и теперь они все чаще угрожают украинским линиям снабжения, в частности интенсивно атакуя их с помощью беспилотников, говорится в статье.