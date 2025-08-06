В зоне СВО погиб бывший глава Ульчского района Хабаровского края

«Наш земляк Фёдор Иващук, бывший глава Ульчского района, погиб при выполнении боевого задания. В марте этого года он принял решение сложить полномочия и пойти добровольцем на специальную военную операцию. Фёдор Васильевич служил в отряде БАРС-8 “Хабаровск”. В мае ему исполнился 51 год», — написал Демешин в своем Telegram-канале.