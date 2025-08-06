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В зоне СВО погиб бывший глава Ульчского района Хабаровского края

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Бывший глава Ульчского района Хабаровского края Фёдор Иващук, который служил в отряде БАРС-8 «Хабаровск», погиб при выполнении боевого задания в зоне проведения спецоперации, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.

«Наш земляк Фёдор Иващук, бывший глава Ульчского района, погиб при выполнении боевого задания. В марте этого года он принял решение сложить полномочия и пойти добровольцем на специальную военную операцию. Фёдор Васильевич служил в отряде БАРС-8 “Хабаровск”. В мае ему исполнился 51 год», — написал Демешин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что каждая потеря защитника Родины — боль, навсегда врезающаяся в сердце, уточнив, что особенно тяжело узнавать о гибели человека, с которым был знаком и вместе работал.

«Глубоко соболезную супруге и детям, родным нашего товарища. Фёдор Васильевич был настоящим патриотом — своего района, Хабаровского края и всей страны. Искренне был предан своей земле и людям. Он, как настоящий мужчина, делал, что должно. Вечная слава Герою!» — добавил губернатор Хабаровского края.