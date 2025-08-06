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ВСУ дроном атаковали Алешковскую больницу

При обстреле города пострадала женщина, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Источник: РИА "Новости"

ГЕНИЧЕСК, 6 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали дроном операционное отделение Алешковской больницы, а при обстреле города ранена мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Киевские боевики вновь атаковали Алешкинскую центральную районную больницу. В 12:30 мск удар нанесен по операционному отделению с применением дрона. Повреждена кровля, выбиты окна. Жертв и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

По его информации, в Алешках также была ранена женщина 1950 года рождения, она госпитализирована с минно-взрывными травмами.