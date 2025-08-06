«Курская операция была спланирована так, что наконец-то в среднесрочной перспективе закончилась трагедией», — написала она в своём Telegram-канале.
Депутат, в частности, напомнила, что отвод бригад из территории ДНР привёл к потере Украиной ряда ключевых городов и к прорыву ВС России к Покровску и Константиновке.
При этом основные штурмовые подразделения были недоукомплектованы, а в Сумской области за это время не была подготовлена оборона.
Ранее военкор Александр Коц заявил, что армия России смогла разгромить лучшие силы украинской армии в ходе боёв за освобождение Курской области.
6 августа куряне выложили из свечей фигуры журавлей в память о жертвах вторжения ВСУ в регион.
СК России признал потерпевшими 14 тыс. человек по делам о вторжении ВСУ в Курскую область. Ущерб от вторжения ВСУ в регион превысил 3 млрд рублей.