Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Рады Безуглая: вторжение в Курскую область завершилось трагедией для ВСУ

Операция по вторжению в Курскую область завершилась для ВСУ трагедией, отметила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Источник: AP 2024

«Курская операция была спланирована так, что наконец-то в среднесрочной перспективе закончилась трагедией», — написала она в своём Telegram-канале.

Депутат, в частности, напомнила, что отвод бригад из территории ДНР привёл к потере Украиной ряда ключевых городов и к прорыву ВС России к Покровску и Константиновке.

При этом основные штурмовые подразделения были недоукомплектованы, а в Сумской области за это время не была подготовлена оборона.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что армия России смогла разгромить лучшие силы украинской армии в ходе боёв за освобождение Курской области.

6 августа куряне выложили из свечей фигуры журавлей в память о жертвах вторжения ВСУ в регион.

СК России признал потерпевшими 14 тыс. человек по делам о вторжении ВСУ в Курскую область. Ущерб от вторжения ВСУ в регион превысил 3 млрд рублей.