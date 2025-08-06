Боевую часть дрона ВСУ и взрывоопасный предмет уничтожили в Севастополе

В Севастополе пиротехники МЧС России уничтожили взрывоопасный предмет, найденный возле виноградника в районе садоводческого товарищества «Берег». В тот же день они нейтрализовали боевую часть беспилотника.
О подозрительных находках сообщили очевидцы. Пиротехники специализированного отряда МЧС выяснили, что это современный взрывоопасный предмет, который используется противником. Его уничтожили на месте обнаружения с помощью контролируемого подрыва. В тот же день на спецполигоне ликвидировали боевую часть ударного беспилотника, который накануне нашли в Парке Победы.
Мероприятия прошли штатно, без угрозы населению и инфраструктуре.