Боевую часть дрона ВСУ и взрывоопасный предмет уничтожили в Севастополе

О подозрительных находках сообщили очевидцы. Пиротехники специализированного отряда МЧС выяснили, что это современный взрывоопасный предмет, который используется противником. Его уничтожили на месте обнаружения с помощью контролируемого подрыва. В тот же день на спецполигоне ликвидировали боевую часть ударного беспилотника, который накануне нашли в Парке Победы.