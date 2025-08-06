Дрисколл: США развернули гиперзвуковое оружие большой дальности в Австралии

США развернули в рамках учений Talisman Sabre 2025 гиперзвуковое оружие большой дальности в Австралии, заявил представитель ВС США Дэниел Дрисколл.
«Это первое развёртывание за пределами континентальной части США. 3-я многоцелевая тактическая группа доказала, что мы можем развернуть смертоносную боевую мощь где угодно — наносить быстрые, мощные удары и доминировать», — написал он в социальной сети X*.
Какое конкретно это оружие — Дрисколл не раскрыл. Но на фотографии, которую он выложил, установки похожи на LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon «Dark Eagle»).
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.