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Дрисколл: США развернули гиперзвуковое оружие большой дальности в Австралии

Представитель ВС США заявил, что американцы могут «развернуть смертоносную боевую мощь где угодно».

США развернули в рамках учений Talisman Sabre 2025 гиперзвуковое оружие большой дальности в Австралии, заявил представитель ВС США Дэниел Дрисколл.

«Это первое развёртывание за пределами континентальной части США. 3-я многоцелевая тактическая группа доказала, что мы можем развернуть смертоносную боевую мощь где угодно — наносить быстрые, мощные удары и доминировать», — написал он в социальной сети X*.

Какое конкретно это оружие — Дрисколл не раскрыл. Но на фотографии, которую он выложил, установки похожи на LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon «Dark Eagle»).

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.