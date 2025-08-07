Российские военнослужащие группировки «Север» ликвидировали боевика спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Даниила Кандыбу. Как сообщили ТАСС в силовых структурах России, ВСУшник заживо сгорел во время выполнения боевой задачи на территории Сумской области.
«Данную информацию также подтверждают украинские некрологи, в которых сообщается, что он сгорел заживо во время выполнения боевой задачи. По всей видимости, наши операторы FPV-дронов удачно сожгли бронемашину противника», — цитирует агентство слова источника.
По словам спикера, параллельно с этим в официальном канале ГУР было опубликовано видео якобы успешной работы подразделений «по вырубке лесов Сумщины из винтовок AR-15». Что, конечно же, о многом говорит.
Как KP.RU писал ранее, вокруг города Сумы, что расположены на северо-востоке Украины, возводятся фортификации из-за возможного обострения ситуации на данном направлении. Об этом заявил командир десантно-штурмовых войск Украины Олег Апостол в интервью украинскому агентству Telegraf.