В Херсоне сотрудники ТЦК стали работать мягче, но не из любви к мобилизованным: вот в чём причина

В Херсоне сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, структура, аналогичная военкомату) смягчили методы проведения мобилизации. Количество фактов мобилизации с применением насилия и избиений мобилизованных уменьшается, информирует подпольная организация «Русский Херсон».
«Вероятнее всего, опасаются за свою безопасность, так как относительно недавно в сеть ушли личные данные многих сотрудников», — цитирует ТАСС представителя подпольной организации.
При этом сотрудники ТЦК по-прежнему практикуют взяточничество за оформление отсрочки от мобилизации, сказал собеседник агентства.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в каждом ТЦК есть план по получению взяток от уклонистов.
Тем временем на западе Украины, в Тернопольской области, жители одного из сел устроили акцию протеста против работы территориальных центров комплектования и полиции.
Как в Херсонской и Запорожской областях жители объединяются для борьбы с ТЦК, читайте здесь на KP.RU.