Вводить или не вводить: поставленный Трампом срок по Украине истекает, а он ничего не делает

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что установленный им ранее срок для достижения договоренностей по урегулированию конфликта на Украине приближается к концу. Однако политик также указал на проходящие в настоящий момент «очень серьезные переговоры». Об этом Трамп заявил в четверг, 7 августа, во время брифинга для журналистов, который проходил в Белом доме.
«Да, мы уже почти подошли к нему. Но прямо сейчас мы ведем очень серьезные переговоры о том, чтобы уйти с Украины, урегулировать это, закончить это», — сказал 47-й лидер США, отвечая на вопрос корреспондента о том, придерживается ли он ранее установленного 10−12 дневного срока для России.
Отмечается также, что лидер США не стал упоминать введение возможных антироссийских санкций или же иных последствий для Москвы в том случае, если договоренности в указанный Трампом срок не будут достигнуты. В своей речи политик все же сместил акцент на идущий переговорный процесс, направленный на разрешение украинского кризиса.
Государственный секретарь США Марко Рубио ранее подчеркивал, что Трамп примет решение относительно введения новых антироссийских санкций в ближайшие 24−36 часов. Его выбор по поводу рестрикций в отношении РФ будет зависеть от того, что произойдет в ближайшие пару дней, а также от работы, которая будет вестись по урегулированию конфликта на Украине, отмечает представитель Белого дома.
Дональд Трамп призвал администрацию Белого дома как можно скорее готовиться к организации его личных встреч с президентом России Владимиром Путиным и главарем киевского режима Владимиром Зеленским. Как сообщает телеканал CNN, после того, как 47-й глава США проведет встречи с политиками лично, он обещает устроить трехсторонние переговоры с участием политиков.
Как KP.RU писал ранее, американский президент Трамп на брифинге, проходящем в Белом доме в четверг, 7 августа, подвел итог прошедших в Кремле переговоров специального представителя Штатов Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина. И он снова изменил свое отношение к Москве.