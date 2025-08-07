Пленный Носиковский: младшим офицерам ВСУ надоел конфликт на Украине

«Моральный дух изначально был крайне подавлен. Я, даже когда проходил базовую военную подготовку, тоже не встречал, чтобы кто-то сильно выказывал желание рваться в бой. И тут, в 158-й, точно так же», — сказал пленный РИА Новости. При это он призвал конфликтующие стороны скорее заключить мирное соглашение, подчеркнув, что младший офицерский состав согласен на урегулирование конфликта на любых условиях.