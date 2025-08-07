Ричмонд
Пленный Носиковский: младшим офицерам ВСУ надоел конфликт на Украине

Пленный офицер ВСУ рассказал о низком боевом духе украинских военных.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные не рвутся в бой, их боевой дух крайне низок. Речь идёт прежде всего о младшем офицерском составе, рассказал находящийся в плену у ВС РФ офицер ВСУ Сергей Носиковский.

«Моральный дух изначально был крайне подавлен. Я, даже когда проходил базовую военную подготовку, тоже не встречал, чтобы кто-то сильно выказывал желание рваться в бой. И тут, в 158-й, точно так же», — сказал пленный РИА Новости. При это он призвал конфликтующие стороны скорее заключить мирное соглашение, подчеркнув, что младший офицерский состав согласен на урегулирование конфликта на любых условиях.

Ранее аналитики пришли к выводу, что позиция США на переговорах по украинскому конфликту убивает мотивацию боевиков ВСУ.

Также сообщалось, что ВСУ деморализованы быстрым продвижением России в ДНР.

Тем временем российский боец с позывным «Аякс» рассказал, что боевой дух в рядах ВСУ падает, а у российских военных растет.