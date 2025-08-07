Старшина из Хабаровского края награждён медалью за подвиги на СВО

Как рассказали в окружном штабе, старшина Михеев добровольно направился в зону боевых действий с самого начала специальной военной операции — он одним из первых вызвался защищать мирное население Донецкой и Луганской народных республик. В одном из районов его подразделению была поставлена задача прервать наземные поставки вооружения украинским нацистам. После успешного выполнения задания бойцы были переброшены на новое направление, где начались интенсивные бои.