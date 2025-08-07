Старшина из Хабаровского края награждён медалью за подвиги на СВО

Подвиги бойца СВО из Хабаровского края Ивана Михеева на фронте отметили медалью «За боевые отличия». Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Как рассказали в окружном штабе, старшина Михеев добровольно направился в зону боевых действий с самого начала специальной военной операции — он одним из первых вызвался защищать мирное население Донецкой и Луганской народных республик. В одном из районов его подразделению была поставлена задача прервать наземные поставки вооружения украинским нацистам. После успешного выполнения задания бойцы были переброшены на новое направление, где начались интенсивные бои.
Во время штурма позиций противника Михеев дважды получил контузии, но отказался от эвакуации и продолжил выполнение поставленных задач. Позже в составе разведгруппы старшина участвовал в разминировании минного поля. В ходе операции военнослужащие столкнулись с диверсионно-разведывательной группой ВСУ. Завязался бой с применением стрелкового оружия и беспилотников. Подразделение Михеева удержало позиции, уничтожив врага.
Указом Президента России Владимира Путина старшина Иван Михеев награждён медалью за проявленные мужество, стойкость и самоотверженность.