СБУ хочет сорвать размещение Орешника в Белоруссии

Украинские спецслужбы СБУ и ГУР планируют сорвать размещение российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. Для этого они предполагают скоординировать усилия с польской СВР, а также с белорусскими оппозиционерами, ранее выехавшими из страны и находящимися на территории Польши, информирует РИА Новости со ссылкой на источник в белорусской оппозиции.