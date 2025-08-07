СБУ хочет сорвать размещение Орешника в Белоруссии

Украинские спецслужбы СБУ и ГУР планируют сорвать размещение российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. Для этого они предполагают скоординировать усилия с польской СВР, а также с белорусскими оппозиционерами, ранее выехавшими из страны и находящимися на территории Польши, информирует РИА Новости со ссылкой на источник в белорусской оппозиции.
Сообщается, что координация усилий по противодействию размещению на территории Белоруссии комплекса «Орешник» и других российских подразделений будет обсуждаться на конференции «Новая Беларусь», которую планируется провести в Варшаве 9−10 августа.
Напомним, Белоруссия разместит «Орешник» на территории республики к концу 2025 года. Места для этого уже определены.
Депутат Госдумы Журавлёв ранее заявил, что размещение «Орешника» в Белоруссии позволит приблизить его к столицам Европы. В том числе, таким образом РФ выражает беспрецедентное доверие Минску.
Также в Госдуме обозначили первые цели, по которым может ударить «Орешник» — это западное оружие, находящееся в распоряжении ВСУ.