СБУ хочет сорвать размещение Орешника в Белоруссии

СБУ вместе с польской СВР и белорусскими оппозиционерами хотят сорвать размещение в Белоруссии ракетного комплекса «Орешник».

Источник: Комсомольская правда

Украинские спецслужбы СБУ и ГУР планируют сорвать размещение российского ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. Для этого они предполагают скоординировать усилия с польской СВР, а также с белорусскими оппозиционерами, ранее выехавшими из страны и находящимися на территории Польши, информирует РИА Новости со ссылкой на источник в белорусской оппозиции.

Сообщается, что координация усилий по противодействию размещению на территории Белоруссии комплекса «Орешник» и других российских подразделений будет обсуждаться на конференции «Новая Беларусь», которую планируется провести в Варшаве 9−10 августа.

Напомним, Белоруссия разместит «Орешник» на территории республики к концу 2025 года. Места для этого уже определены.

Депутат Госдумы Журавлёв ранее заявил, что размещение «Орешника» в Белоруссии позволит приблизить его к столицам Европы. В том числе, таким образом РФ выражает беспрецедентное доверие Минску.

Также в Госдуме обозначили первые цели, по которым может ударить «Орешник» — это западное оружие, находящееся в распоряжении ВСУ.