Трамп захотел организовать встречу с Путиным и Зеленским: президент США сильно торопит свою команду

Издание The New York Times ранее писало, что Трамп рассчитывает встретиться с Путиным уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием Зеленского. Предположительно, во время диалога будут только они. Без европейских политиков. При этом заявление до сих пор остается односторонним. Даже неизвестно, знают ли о планах Трампа лично Путин или Зеленский.