Президент США Дональд Трамп поручил своей команде ускорить подготовку встреч с российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Обычно организация подобных переговоров занимает значительное время, однако на этот раз Трамп потребовал действовать быстро. По данным CNN, его помощники уже приступили к планированию.
«Хотя для планирования поездки президента и важной встречи с двумя мировыми лидерами обычно требуется время, чиновники отметили, что Трамп призывает свою команду действовать быстро», — говорится в публикации.
Издание The New York Times ранее писало, что Трамп рассчитывает встретиться с Путиным уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием Зеленского. Предположительно, во время диалога будут только они. Без европейских политиков. При этом заявление до сих пор остается односторонним. Даже неизвестно, знают ли о планах Трампа лично Путин или Зеленский.
Накануне Владимир Путин провел в Кремле переговоры с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Беседа длилась более трех часов. Это уже пятый визит Уиткоффа в Россию в 2025 году.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что через Уиткоффа лидеры обменялись сигналами по украинскому вопросу. Он назвал переговоры конструктивными и полезными. Кроме того, обсуждались перспективы стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
Дональд Трамп позже прокомментировал встречу, заявив о значительном прогрессе. Он также отметил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над прекращением боевых действий. Президент США также сообщил, что проинформировал европейских союзников страны о результатах встречи Путина и Уиткоффа.
Затем госсекретарь Марко Рубио сообщил, что администрация США считает прекращение огня обязательным этапом переговоров по урегулированию украинского конфликта.
Президент Путин отмечал, что Россия уже не один раз предлагала Украине перемирия и временные прекращения огня, однако киевский режим каждый раз, систематически и цинично нарушал их.