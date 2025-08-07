Поставки дронов Киеву сорваны из-за ошибочного перевода

Поставки комплектующих для дронов ВСУ в Сумской области были сорваны из-за ошибочно сделанного банковского перевода. Историю рассказывает РИА Новости.
Сообщается, что воинская часть ошибочно перевела сумму, эквивалентную 71,5 тысячи долларов, фирме, название которой было похоже на название фирмы-поставщика комплектующих. При этом владелец фирмы, получившей деньги, перевёл их на свои счета и перестал выходить на связь.
Украинские правоохранительные органы возбудили дело по факту мошенничества. Этот случай стал показательным для выявления уязвимости в украинской системе военных поставок, которые могут быть сорваны из-за ошибки в названии организации, сказано в публикации.
Тем временем Украина, несмотря на поставки беспилотников от Великобритании и Германии, планирует развивать местное производство дронов. В 2025 году в стране хотят выпустить 2,5 миллиона БПЛА.
