Российские войска продолжают наступление в ДНР: бойцы приступили к освобождению Шандриголово

Российские военные, наступая со стороны Зеленой Долины, вышли на подступы к Шандриголово в Донецкой Народной Республике и начали операцию по освобождению населенного пункта. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«В результате продвижения наших войск вдоль автодороги с направления Зеленой Долины ДНР удалось вплотную подойти к населенному пункту Шандриголово и начать мероприятия по его освобождению», — пояснил эксперт.
Марочко уточнил, что за последние сутки российские бойцы продвинулись на 300 метров севернее Шандриголово, следуя вдоль реки Нитриус.
Прежде подразделения Вооруженных сил РФ установили контроль над семью населенными пунктами в зоне СВО. Силы «Южной» группировки освободили город Часов Яр. Группировка «Центр» успешно взяла под контроль населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка. Бойцы группировки «Восток» освободили три населённых пункта: Зеленый Гай, Малиевку и Темировку.