Силы ПВО за ночь уничтожили более 80 БПЛА

«В течение прошедшей ночи с 23.30 мск 6 августа до 06.10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в ведомстве.
В частности:
- над Азовским морем поразили 31 БПЛА;
- в Крыму — 11;
- в Ростовской области — десять;
- в Краснодарском крае — девять;
- над Черным морем — восемь;
- в Волгоградской области — семь;в Белгородской — четыре;
- в Курской и Орловской — по одному.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
