Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь уничтожили более 80 БПЛА

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. За ночь ПВО сбила 82 дрона ВСУ в российских регионах, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи с 23.30 мск 6 августа до 06.10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

В частности:

  • над Азовским морем поразили 31 БПЛА;
  • в Крыму — 11;
  • в Ростовской области — десять;
  • в Краснодарском крае — девять;
  • над Черным морем — восемь;
  • в Волгоградской области — семь;в Белгородской — четыре;
  • в Курской и Орловской — по одному.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше