Силы ПВО ночью уничтожили 82 украинских беспилотника над регионами РФ

Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
По данным военного ведомства, перехваты происходили с 23:30 6 августа до 06:10 7 августа над регионами страны и акваториями морей. Наибольшее количество дронов — 31 единицу — сбили над Азовским морем. Еще 11 беспилотников уничтожили над территорией Крыма, 10 — в Ростовской области, девять — в Краснодарском крае.
Над Черным морем перехватили восемь аппаратов, над Волгоградской областью — семь. Белгородская область отразила атаку четырёх дронов, а Курская и Орловская области — по одному беспилотнику в каждой.
Ранее KP.RU писал, что Вооружённые силы РФ провели десять массированных ударов по военным объектам Украины, уточнили в пресс-службе ведомства. Для атак использовали высокоточное оружие, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», беспилотники, а также средства воздушного, наземного и морского базирования.