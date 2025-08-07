Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки в зоне группировки «Восток» потеряли 12 пунктов управления беспилотниками и девять станций спутниковой связи Starlink. Об этом сообщили в пресс-службе российской группировки.
Кроме того, за сутки 6 августа потери боевиков Владимира Зеленского составили более 210 человек, три боевые бронированные машины, танк и восемь автомобилей.
Российские войска нанесли удары противнику в районах сел Великомихайловка, Искра, Тимировка, Новониколаевка, Полтавка, Ольговское, Новоивановка и Александроград.
В конце июля этого года по всей линии боевого соприкосновения прекратили работу терминалы Starlink, сообщил украинский военнослужащий с позывным Тень.
К слову, для противодействия спутниковой сети Starlink, используемой в зоне специальной военной операции, российские войска применяют комплексы радиоэлектронной борьбы «Тобол» и «Калинка».